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    40年前「清潔萬能粉」無效挨告詐欺 律師點出無罪關鍵

    2026/05/10 22:54 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化一間雜貨店花萬元買100包「清潔萬能粉」，因無效被客人退貨，怒控賣家詐欺。（翻攝自爆料公社FB）

    彰化一間雜貨店花萬元買100包「清潔萬能粉」，因無效被客人退貨，怒控賣家詐欺。（翻攝自爆料公社FB）

    一名陳姓男子40年前購得「清潔萬能粉」，全台兜售，因無效果，發生多起消費糾紛，彰化檢方依詐欺取財罪提起公訴，無罪定讞。曾任彰化地檢署檢察官的執業律師鄭智文說，該案無罪的關鍵在於，我國並無一套「清潔劑是否有效的檢測標準」，市面的清潔用品琳瑯滿目，效果受使用手法、使用量、操作方式、清潔標的物種類等多項因素影響，各產品性質不同，目前並無統一標準方法可檢驗效用。

    鄭智文說，此案要構成刑事詐欺取財罪，可分成2層面來看，首先是產品是否有效，其次是行銷過程是否有詐。有沒有清潔效果？國內主管機關並沒有一套標準，產品若無清楚成分標示或誇大「萬能」效果，易引發消費糾紛，但刑事詐欺需證明「明知無效仍欺騙」，難度頗高。

    鄭智文表示，國內並無任何法令去規範清潔用品業者必須含何種成分，例如鹽酸、氫氧化鈉都是清潔劑的主要成分，而強調天然的椰子油醇、茶籽皂素、無患子，刺激性較低，但也有清潔力。檢驗公司把該案的「白粉」成分列出，但仍無法確認有無效果，因為國內對於清潔用品效果，也沒有可資檢測的一套標準驗證方法。

    最後，陌生客現場花400元買走2包，還向店家稱讚這東西很有效。檢方無法證明陌生客跟陳男有直接關係，就算退萬步想，假設2人有關，這也是「行銷手法」，用另一人的口碑，促成店家的購買慾，但也沒有構成詐欺，畢竟「要不要買」最後決定權仍在店家。

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