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    高雄苓雅某醫美稱「監視器面壁」僅錄音 衛生局稽查結果狠打臉

    2026/05/10 22:14 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市衛生局發現部分監視器有拍攝到病人臉部，將調閱檔案進一步釐清。（衛生局提供）

    高雄市衛生局發現部分監視器有拍攝到病人臉部，將調閱檔案進一步釐清。（衛生局提供）

    愛爾麗診所掀起醫美治療的隱私風波，高雄有民眾在網路社群發文，指苓雅區某醫美診所在診療室裝設監視器，業者雖發限動稱為了療程安全與雙方權益，監視器平時皆面向牆壁，保留錄音功能。高雄市衛生局今（10）日前往稽查，發現部分診療室鏡頭確實拍攝到病人臉部，將調閱影片存檔調查釐清。

    民眾發文指出，該家醫美診所公開表示裝監視器但是鏡頭照牆壁，但做療程時沒有被告知也沒有寫同意書，認為戴上雷射眼罩也不知道鏡頭有沒有轉，並質疑為何不直接裝錄音機就好？

    衛生局表示，今日派員進行無預警稽查，經現場逐一清查診所診療室、諮詢室、手術房及觀察室等空間，均設有監視器及偵煙器，未發現拆除痕跡或改裝密錄器情事。但調閱監視器畫面發現，部分診療室鏡頭確實拍攝到病人臉部，與診所於網路宣稱「監視器都會面向牆壁」之說法不符。

    衛生局強調，醫療機構蒐集病人影像必須符合蒐集目的及「醫療機構醫療隱私維護規範」，且應於明顯處公告周知。針對該診所宣稱做法與現場稽查事實顯有落差，衛生局將調閱監視器影片存檔釐清，交由檢警單位進一步釐清調查，維護民眾就醫權益。

    業者稱診療室的監視器是面壁拍攝，保留錄音功能。（衛生局提供）

    業者稱診療室的監視器是面壁拍攝，保留錄音功能。（衛生局提供）

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