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    首頁 > 社會

    母親節挨揍！台中漢神洲際談離婚 大庭廣眾莽男打老婆被逮

    2026/05/10 21:41 記者陳建志／台中報導
    台中漢神洲際百貨商場今天傳出家暴案，一名吳姓男子出手毆打鄭姓太太，引發逛街民眾側目，警方當場逮捕移送法辦。（資料照）

    台中漢神洲際百貨商場今天傳出家暴案，一名吳姓男子出手毆打鄭姓太太，引發逛街民眾側目，警方當場逮捕移送法辦。（資料照）

    台中市吳姓男子（45歲）今天下午和鄭姓太太（44歲）疑相約到漢神洲際百貨5樓談離婚，途中2人起爭執，吳男竟出手打太太，突如其來的舉動引起逛街民眾側目，一名逛街陳姓男子（43歲）看到見義勇為上前阻擋，警方獲報將吳男帶回處理，全案依違反家庭暴力防治法及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    這起家暴發生在今天下午3點左右，因正值母親節，台中漢神洲際百貨湧入大批逛街民眾，沒想到5樓卻傳來爭吵聲，1名吳姓男子（45歲）和鄭姓太太（44歲）因正在談離婚，雙方一言不合吳男竟出手打太太，造成耳朵、臉部附近受傷，2人的小孩也當場目擊媽媽被打。

    突如其來的舉動嚇壞逛街民眾，一名陳姓男子見義勇為上前阻擋，轄區第五分局四平派出所獲報，立刻派員警到場，當場將吳男逮捕帶回警局調查，因鄭女提告，警方依違反家庭暴力防治法及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    漢神洲際百貨則表示，此事件純屬顧客彼此間的私人爭執。基於尊重當事人隱私及保持客觀中立，商場不便介入或評論私人糾紛細節。事發後，商場已通報轄區警局，並配合警方到場接手處理，後續將全力配合相關單位的調查。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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