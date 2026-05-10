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    二手菸入侵住宅中風翁提告 法院判「菸味不得飄散」全案落幕

    2026/05/10 22:45 記者鮑建信／高雄報導
    邱男在住處騎樓抽菸，導致二手菸味飄入鄰宅、影響他人健康，法院判決「不得將菸味飄散侵入對方房屋」，全案定讞。（記者鮑建信攝）

    邱男在住處騎樓抽菸，導致二手菸味飄入鄰宅、影響他人健康，法院判決「不得將菸味飄散侵入對方房屋」，全案定讞。（記者鮑建信攝）

    高市莊姓老翁因中風住在透天厝一樓，卻常因邱姓鄰居在騎樓抽菸而影響身心健康，經報警等協調均無效後求助法官，高等法院高雄分院判決邱男「不得將菸味飄散侵入對方房屋」，因他未上訴，全案落幕。

    據了解，原告莊翁和被告邱男同住高雄市苓雅區透天厝，中間僅隔1戶。由於邱男常在住處騎樓抽菸，莊翁則因中風行動不便，又住在一樓，不時聞到二手菸味，擔心造成呼吸道、心血管等疾病、罹癌，影響生活品質及健康。莊家人並透過警方、邀請里長協調，均未獲得改善，才決定提起訴訟，要求法官幫忙解決問題。

    被告邱男則說，家裡有小孩，才在騎樓抽菸，騎樓並非不得抽菸的地方；又說，屋前有一排機車停車位，常有騎士在抽菸，加上莊家友人來訪時也會抽菸，否認菸味是他造成的。

    一、二審法官指出，世界衛生組織已將二手菸列為「頭號致癌物」，莊翁高齡86歲，中風復健中，吸入菸味會影響健康，況且邱男自承家中有小孩，始到騎樓抽菸，也知道二手菸的危害性，因此判決他不得讓菸味飄散侵入莊家。由於邱男未在法定期限內上訴，全案就此定讞。

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