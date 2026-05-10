兜售40年前「萬能清潔粉」無效挨告 男詐欺無罪定讞理由曝

陳男賣給彰化市雜貨店的萬能清潔粉。（翻攝自臉書爆料公社）

一名陳姓男子開著藍色小貨滿載40多年前購買的「清潔萬能粉」巡迴全台，卻因「洗不乾淨」被店家提告財欺取財，但最後都不起訴。最近他來到彰化市某雜貨店，以每包100元向雜貨店兜售，推銷時出現一名陌生客幫腔，聲稱這是「傳說中萬能清潔劑」，立即以每包200元買了2包，讓店家以為「真的有效」，花了1萬元買了100包，上架後顧客買回去反映「不會起泡、洗不乾淨」而退貨，店家向彰化地檢署提告，陳男被依詐欺取財罪提起公訴，一審法官認為，檢方無法證明產品完全無效，推銷手法誇大不等於詐欺，彰化地院判決業者無罪，檢方不服，上訴二審，二審法官仍認為，詐騙罪證不足，判業者無罪定讞。

陳男四處兜售「清潔萬能粉」，已有新北、台中、屏東、台南等地的店家受害，上警局報案，並提告詐欺，檢方均不起處分。最新的犯案紀錄在彰化市，根據判決書，被告陳男駕駛自用小客貨車，搭載A男，停在彰化市一家雜貨店前，陳向店家推銷，宣稱該粉是鐵工廠、機械工人專用洗手清潔粉，效果極佳，每包進貨價100元，可轉售200元。

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推銷過程中，陳男向外招手，A男喬裝成顧客走進店裡，當場以400元購買2包，營造熱賣假象。店家以為真有清潔萬能神效，以1萬元買下100包，客人購買後反映「不會產生泡沫、洗不乾淨」要求退貨，店家自覺得受騙，向警方提告詐欺。

檢方調查時，陳男承認賣100包萬能粉給店家，表示這些粉是他在「40年前」向不詳人士購得，但否認詐騙。他說「我賣的萬能粉都有清潔效果，沒有詐騙」。受害店老闆則說，他之前聽聞工廠有人使用類似產品有效才購買，自己並未實際使用，僅看A男現場反應才被騙。

一審法官認為，此案關鍵在於能否證明「清潔萬能粉確實完全無效」，但檢方雖將扣案粉末送請台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，結果卻是「無法檢驗該產品效用」；檢方既然無法舉證該清潔萬能粉無效，即難遽認被告有詐欺之犯行。法官指出，告訴人購買主因是自己誤以為與先前聽聞的產品相同，且被告身為銷售人員，本就會大力推薦商品，消費者若有疑慮應當場拒絕，雙方交易是你情我願，被告沒有詐欺行為，判無罪。

檢方發現陳男從2002年就開始販售，新北、台中、屏東、台南等地都有店家受害，並到警局報案，因此上訴二審，法官仍持同樣見解，檢方將扣案粉末送請台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，檢方仍無法證明「清潔萬能粉確實完全無效」，而陳男各地案件均為不起訴處分，法官認為，此不能作為被告不利之證據，自然難以認定被告「明知無效仍故意詐欺」，因此駁回上訴，全案定讞。

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