醫美偷拍風波連環爆 律師謝祐綸：簽署同意書非「免死金牌」

連鎖醫美診所陸續爆出監視設備偷拍爭議。圖為新北市消保官會同稽查業者營運狀況。（新北市消保官提供）

繼愛爾麗醫美診所爆發偷拍風波後，全台多家醫美診所及月子中心也陸續傳出類似爭議。律師謝祐綸指出，診所基於醫療糾紛預防與內部管理需求，在櫃檯、候診區等公共空間設置監視器並不罕見，但仍須符合目的正當性、範圍必要性及充分告知等法律界線，否則即使病患或員工已簽署同意書，仍可能無法免除法律責任。

德欣法律事務所律師謝祐綸表示，若是診療室、更衣空間或麻醉恢復區等高度隱私場域，因直接涉及病患身體隱私，即使以安全或管理為由設置錄影設備，法律風險仍顯著提高。業者主張「已簽同意書即視為同意錄影」，仍須回到實質審查，重點在於當事人是否在充分知情下作出有效同意，包括是否理解錄影目的、使用範圍、保存方式及調閱規則。

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謝祐綸指出，法院實務上不以「是否簽名」為唯一判準，而會檢視同意內容是否明確揭露、條款是否易於辨識，以及是否存在資訊不對等情形。若同意書以密集小字呈現或未清楚說明錄影用途，均可能影響同意效力。若屬診所單方預先擬定的定型化契約，依消費者保護法規定，業者亦有義務清楚揭露重要資訊並提供合理審閱期間，舉證責任多由業者負擔。

謝祐綸也提醒，若診所在未充分說明下倉促要求簽署，或將錄影條款夾雜於大量文件中，即可能被認定未取得有效同意；若涉及隱匿監視設備或以不實理由誘導簽署，則不排除衍生刑事責任。

在後續責任部分，謝祐綸強調，即便設置監視器原始目的為醫療安全、糾紛舉證或醫材管理，但若影像外流，仍須檢視機構在存取權限、資料保存及內部控管上是否已盡合理注意義務；若管理機制存在疏失，受害者也可主張肖像權、隱私權及人格權受侵害，請求精神慰撫金及損害賠償。

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