警政署長張榮興兒對竊賊動私刑起訴 名下火鍋店低調拒訪

警政署長張榮興兒子在台中市第一分局轄區的火鍋店去年遭竊，因涉嫌毆打竊嫌被起訴，今天火鍋店低調拒訪。（記者陳建志攝）

警政署長張榮興兒子在台中美村路經營的火鍋店，去年4月遭賴姓竊賊潛入行竊，張男接獲保全警報和洪姓友人趕回店裡，涉嫌持球棒毆打，還拿熱湯淋賴雙手，造成他全身多處受傷報警提告，檢方依傷害、強制罪起訴，全案目前仍在台中地院審理中。張榮興今天表示不護短，媒體前往火鍋店，店員則是低調不受訪。

這名賴姓竊嫌去年4月11日凌晨3點多，潛入台中美村路警政署長張榮興兒子經營的火鍋店，張男接獲解除保全通知，開車載洪姓友人趕回店內，當場撞見賴男在行竊，洪男徒手、張男則持球棒毆打賴，還以熱湯淋賴男雙手，並限制賴男行動，直到清晨5點多才讓他離開。

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賴嫌當天清晨5點34分前往轄區派出所報案，發現有手部、足部、臉部燒燙傷，右臂、腹部、臉部瘀傷。台中地檢署依傷害、強制罪將2人起訴。

台中地院審理時，張、洪2人就強制罪部分改口認罪，傷害罪部分則已經和賴男和解撤告。辯護人稱，本案是因經營的火鍋店遭竊，張男因一時氣憤才有不當言行，因雙方已和解，希望能給予宣告緩刑，目前仍在審理中。

張榮興今天透過警政署發出聲明表示，兒子已成年，個人行為應自行承擔法律結果及社會責任，自己態度一貫，絕不護短、亦從未介入任何個案偵辦，對於後續法院審理過程及結果，均予以配合及尊重。

媒體今天前往該家火鍋店，張榮興的兒子沒有出現在火鍋店、店員也都不接受採訪。附近店家則指出，之前有傳出一名慣竊在此出沒，除火鍋店也有其他店家受害，但不確定是否同一名竊嫌所為。

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