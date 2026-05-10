是在哈囉？台中2警抓到毒駕沒記功 反因「不知如何處理」縱放送辦

台中市第五分局許姓、孫姓員警查獲邱姓男子毒駕，卻因不知如何處理將人放掉，檢方認涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，做出緩起訴處分。（記者陳建志攝）

台中第五分局四平派出所許姓、孫姓警員，今年1月巡邏發現邱姓男子涉嫌毒駕，進行唾液快篩呈現愷他命陽性反應，將邱男移送偵查隊，莊姓偵查佐告知沒有尿液檢驗報告拒絕收案，2人不知如何處理，將邱男帶返派出所後，竟直接放人，所長得知後通報送辦。台中地檢署檢察官調查，認2人涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，考量2人已坦承犯行，深表悔悟，做出緩起訴處分。

中檢調查指出，台中第五分局四平派出所許姓、孫姓警員今年1月19日凌晨2點多巡邏時，發現駕駛自小客車的邱姓男子，身上飄出濃濃愷他命味道，經邱男同意實施毒品唾液快篩試劑檢測，發現呈陽性反應，依公共危險毒駕將他逮捕，並在車上查獲毛重4.8公克的愷他命1包。

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2人當天清晨4點55分，將邱男送往第五分局偵查隊，莊姓偵查佐告知須有鑑驗單位的尿液報告呈毒品陽性反應後，才可移送地檢署，拒絕收案，2人因不知如何處理邱嫌，將他帶回派出所後竟直接放人，所長當晚得知後通報全案才曝光。

檢方偵訊時，許、孫2人坦承犯行，莊姓偵查佐則否認犯行，強調沒有說不收犯嫌，當時問他們送什麼案件，2人說是公共危險，因該案是第三級毒品愷他命，卻沒有尿液檢驗報告、只有快篩，認為他們應該要請示檢察官，不知道2人事後會把邱嫌放掉，因無證據顯示莊有指示許、孫2人放掉邱嫌，檢方做出不起訴處分。

至於許員、孫員2人，檢方考量因一時失慮犯下此案，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，認涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，做出緩起訴處分，並向公庫支付新台幣5萬元；第五分局表示，相關行政處分目前已在簽核中。

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