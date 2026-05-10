Google被灌爆負評！汭恩產後護理之家強調「無任何違規監控設備」

汭恩產後護理之家今（10日）被民眾檢舉疑似安裝愛爾麗同款針孔，引爆輿論爭議，業者緊急發聲回應此事。（圖擷取自「汭恩產後護理之家」IG、網友「vika4599」授權提供，本報合成）

自「愛爾麗」醫美診所爆發出偷拍風暴後，全台多家醫美診所、月子中心也陸續爆出偷拍使事件。位於台北市中正區、號稱六星級月子中心的「汭恩產後護理之家」，今（10日）被民眾檢舉疑似安裝愛爾麗同款針孔，立即引發輿論與女性憂慮，Google目前已被網友灌爆大量負評，業者為此緊急發聲澄清，強調「無任何違規監控設備」。

一名女網友在社群平台Threads爆料，她今日在汭恩產後護理之家的SPA室裡面，發現天花板有不明管線，前端長得像鏡頭，隱藏在看起來像煙霧偵測器的裝置中，拔除後發現疑似針孔的偷拍裝備，於是當場報警求助。警方到場後，扣押店家相關電腦主機、硬碟，同時將連姓負責人帶回派出所調查釐清。

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女網友發布的畫面，迅速引起大批網友關注，還有部分網友為此到汭恩產後護理之家的Google評論，留下1星負評與譴責。對此，業者緊急在IG、Threads與臉書粉專發布最新聲明，強調機構秉持透明、負責之態度，主動配合主管機關監督，「目前本館均已完成公部門聯合實地查核，無任何違規監控設備。」

據了解，北市警中正一分局派人到場搜索後，確認報案人發現的線路連接的並非針孔鏡頭，而是收音麥克風；不過由於報案人提告，再加上裝設錄音器的行為也有違反妨害秘密之虞，警方將全案依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌移請檢方偵辦。

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