致命的巧合！台中機車騎士倒地遭輾壓 驚悚碰撞畫面曝光

台中市胡姓男子今天騎機車行經太平區太平路，疑似先碰撞騎腳踏車的陳姓女童後倒地，被旁邊閃避不及、由阮男駕駛的車子直接輾過，送醫不治。（記者陳建志翻攝）

台中一名胡姓騎士（49歲）今天上午10點多騎機車行經太平區太平路，先與騎腳踏車的12歲陳姓女童發生碰撞，失控倒地後，由阮姓男子（25歲）駕駛的休旅車閃避不及、將他輾過還壓在車底送醫不治。現場的監視器畫面曝光，發現胡男倒地，不巧在一旁阮男的車子前，阮男閃避不及直接輾過並壓在車底，一旁湯姓騎士則被胡男的機車碰撞倒地，所幸女童和湯男都無大礙，詳細肇事責任和原因，警方將進一步釐清。

台中市消防防局今天上午10點57分接獲報案，指稱太平區太平路發生車禍，有民眾受困汽車底下，立刻派遣太平、東英及赫力分隊出動6車12人，由太平分隊小隊長林智偉帶隊前往，抵達時發現1輛休旅車、還有兩輛機車和1輛自行車發生碰撞意外。

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現場發現1名胡姓男騎士受困休旅車下，立刻將他救出，現場已經沒有呼吸心跳，立刻將他送醫，不過仍在12點多宣告不治，12歲陳姓女童和另一名湯姓騎士（32歲）則是輕傷。

經警方調查，事故4人都無酒駕、毒駕情事，警方目前已調閱監視器及行車紀錄器還原事故經過，將釐清相關肇事原因及責任。

今天稍早，現場的監視器影像也曝光，畫面中可看到，當時陳姓女童騎腳踏車從家門前剛起步，沒多久胡姓騎士騎機車從後方接近，疑似碰撞到女童腳踏車後失去重心往左倒，整個人不巧摔在一旁由阮姓男子（25歲）駕駛的休旅車前面，阮男閃避不及直接輾過，胡男並卡在車底下，現場失去生命跡象。

而胡男的機車，也撞到同向剛好騎在內側車道的湯姓騎士（32歲），造成湯男人車倒地，所幸湯男和女童都輕微擦挫傷，經送醫治療無大礙。

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