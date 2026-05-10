落實檢察人事公平 檢協會：二審實任檢察官應經檢審、部長圈選任命

檢協會強調，二審實任檢察官在檢察體系中實質上等同於調陞制度的一環，應建立公平、公正、公開的人事制度配套。（資料照）

適逢前檢察總長邢泰釗7日卸任之際，檢察官協會當天就「二審實任檢察官」選拔制度提出5項建議，主張應建立明確選任標準並經檢審會審議後，提供一定比例人選，由法務部部長圈選任命，以兼顧人事制度公信力與用人彈性。

檢協會聲明指出，二審實任檢察官屬檢察體系重要幹部，亦為未來檢察首長儲備人選，制度設計應審慎規劃。此制度與現行一審調升二審的三專生、二專生制度同屬檢察官歷練體系一環，建議應比照既有作法，納入檢察人事審議委員會（檢審會）審議機制，以維持制度一致性與公信力。

請繼續往下閱讀...

檢協會建議，應建立二審實任檢察官明確選任原則與機制，使候選人與檢審委員均有所依循，並納入用人機關意見，以強化實務需求與人事配置連結。此外，建議由檢審會審議後，提出1.5倍人選供法務部部長圈選，以兼顧檢察業務推動效率與用人彈性。

在人力遞補與長期規劃方面，檢協會呼籲應建立二審實任檢察官名額的長期配置機制，避免短期內消耗名額導致後續遞補困難，進而影響優秀人才晉升機會，造成制度性遺珠之憾，並不利檢察體系新陳代謝。

檢協會強調，二審實任檢察官在檢察體系中實質上等同於調陞制度的一環，應建立公平、公正、公開的人事制度配套，以確保整體檢察人事制度運作健全。

圖為檢協會第10屆理事長、前最高檢察署檢察總長邢泰釗。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法