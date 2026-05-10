載運蔬果中部北上精神不濟 貨車駕駛連撞護欄、路邊6機車

阮男駕駛貨車載運蔬菜水果，行經台北市大安區師大路時，因精神不濟偏離車道，先撞擊護欄及標誌牌後，再撞上停車格內6台機車。（記者陸運鋒翻攝）

阮姓男子昨天（9日）清晨駕駛貨車載運蔬果，行經台北市大安區師大路時，因精神不濟偏離車道，先撞擊護欄及標誌牌後，再撞上停車格內6台機車，警方獲報趕抵，所幸事故沒有造成人員傷亡，已排除有毒、酒駕情況，後續將由阮男調解賠償事宜。

大安警分局調查，42歲阮男駕駛公司貨車載送蔬菜及水果，從中部北上前往萬華環南市場，途中沿大安區師大路往北方向行駛，自稱長途駕車精神不濟未注意車前狀況，未能及時發現貨車偏離車道，導致車頭先撞上人行道護欄與標誌牌面後，再撞擊停車格內6台機車。

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警方指出，獲報立即趕抵現場，事故造成人行道護欄與標誌牌面損壞，而貨車及6台機車均有車損，幸無人員受傷，另檢視阮男無酒味酒容未實施酒測，也沒有毒駕等情況，駕駛執照也正常，阮男當下表示願意賠償車損；另毀損護欄及標誌牌部分，警方已通報1999轉權責單位處理。

警方呼籲，駕駛人行車前應充分休息，確認精神狀態良好，若有精神不濟或身體不適切勿勉強上路，以確保行車安全。

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