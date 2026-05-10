高級月子中心爆「愛爾麗同款」偷拍 媽咪們驚呼：脫衣全看光！

北市汭恩產後護理之家也爆出裝設偷拍設備。（Threads:vika4599授權使用）

連鎖醫美診所「愛爾麗」發生診間偷拍事件後，位於台北市中正區、號稱六星級月子中心的「汭恩產後護理之家」今天（10日）也爆出裝設針孔偷拍，爆料的媽媽直呼「太扯」，因為發現偷拍設備的地點就是媽咪們更衣的SPA室，引發輿論熱議。

一位年輕媽媽今天在Threads上爆料自己待的月子中心也裝設偷拍設備，而且還是在SPA室，媽媽們都會直接在這邊更衣，春光全都外洩。原PO表示，這家月子中心就是中正區光復里中華路一段上的汭恩產後護理之家，她分享出影片和照片可以看到天花板上有不明管線，前端長得像鏡頭，隱藏在看起來像煙霧偵測器的裝置中。

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網友紛紛驚呼，「我要瘋掉！我在這邊按摩已經4次了，其他媽媽也都在裡面脫衣服按摩欸」、「這一定是一整條產業鏈，到底哪裡是安全的？」、「孕婦的spa室也不放過，這世界怎麼了……」、「明明是女性服務人員為主的地方，怎麼會縱容這些事發生？」、「少子化已經很嚴重了，願意生的還要被偷拍」、「診所說要醫療行為裝，結果月子中心也裝，噁不噁心啊！」

轄區警方今下午獲報到場，確認拆除下來的是偽裝成煙霧偵測器的偷拍攝影機，和愛爾麗診所的偷拍設備同款。綜合媒體報導，現場檢視沒有運作，汭恩的負責人聲稱不知情，但願意配合到派出所做筆錄，警方已將相關證據查扣，報案民眾提告妨害秘密等罪，警詢後預計將函送法辦。

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