悚！彰化工廠大火狂燒4小時 西濱驚見「黑龍沖天」長達數公里

彰化工廠大火狂燒4個多小時在天際捲起一條長達數公里的黑煙。（民眾提供）

悚！彰化縣鹿港鎮一間工廠今天（10日）上午11點突然發生大火，整間廠房火勢迅速蔓延，濃煙竄天有如拉出一條長長的黑色巨龍凌空，消防局持續增援消防員趕往搶救，但火勢太過猛烈，濃煙還飄向緊鄰的省道台61線西濱快速道路，情況相當危急，警方與消防局都派人員在61線警戒，火勢從上午燒到下午已持續4小時之久，黑色濃煙竄天在天際捲起一道長達數公里的「黑龍」，景象駭人。

消防局指出，現場為室外廢棄物燃燒波及3棟1層鐵皮廢棄物倉庫，室內外存放大量廢棄物，總面積約900坪，燃燒面積約600坪，由於火勢一度相當猛烈，溫度相當高，消防局還部署2台救災機器人及多條水線進行滅火攻擊及侷限火勢，及第三面靠近台61線部署車組及水線進行周界防護，並運用無人機監控火勢變化。

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火勢於2個半小時內獲得控制，目前持續搶救到下午3點多，所幸現場無人員傷亡；總計消防局共出動各式消防車24輛、救護車1輛、救災機器人2台、無人機2架、消防人員51人、義消7人。

在風勢助長下，火場溫度相當高，消防人員僅能先控制火勢，大火4小時所捲入天際的黑色濃煙也被風勢吹得長達數公里之遠，就連彰化市都看得到，且火場就在台61線西濱快速道路旁，濃煙也影響用路人通行，相當危險。環保局也派員到場監測是否造成空氣汙染，並呼籲下風處的民眾緊閉門窗以策安全。

鹿港工廠大火溫度太高，消防局派救災機器人深入火場。（消防局提供）

工廠大火緊鄰西濱快速道路，情況危急。（民眾提供）

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