台中東協廣場成「戰場」 10多外籍移工大亂鬥畫面曝光

台中市中區東協廣場，今天凌晨發生10多外籍移工大亂鬥，警方獲報帶回動手的4名印尼籍移工，將依違反社會秩序維護法送辦。（擷取自社會事新聞影音）

台中市中區東協廣場，今天凌晨3點多，發生10多名外籍移工大亂鬥，台中市警方獲報，隨後在台中火車站附近，發現4名印尼籍的哈姓、阿姓、拉姓、歐姓等合法移工（皆年約30歲）又發生第二次衝突，將4人全帶回警局，調查後才知道4人酒後因言語不合大打出手，其他人則是出手勸架，將4人依違反社會秩序維護法送辦。

台中市警方今天凌晨3點左右接獲民眾報案，指稱中區火車站廣場附近有移工發生衝突，員警獲報趕到後，只發現2人在場，經了解為印尼籍哈姓、阿姓、拉姓、歐姓等4名合法移工，先前已在東協廣場飲酒後，因酒後言語不合爆發口角衝突大亂鬥。

請繼續往下閱讀...

4人隨後又在台中火車站前廣場相遇，再次發生口角及徒手推擠，過程中哈姓移工因泥醉重心不穩跌倒，導致頭部受傷，其餘人員則無明顯傷勢。

警方已將主要4名滋事的移工查緝到案，依違反社會秩序維護法送辦，另在場圍觀聚集的移工，警方也將依法告誡約制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法