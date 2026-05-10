沒有大聲求救不算性侵？ 法官痛批「完美被害人」 男判4年10月

柯男性侵被害人，事後狡辯，被判4年10月徒刑。（情境模擬圖）

彰化一名男子利用女子肚子痛，誆稱可「作法」減輕傷痛，將人載往摩鐵，性侵直到「硬不起來」才罷手。但男子到案後矢口否認，其律師更以「性侵完美被害人迷思」為被告辯護，也就是被害人事發後沒有出現立刻報警、大聲求救、情緒崩潰、衣衫不整等情狀，所以是女方誣陷男方，但女方私密處驗出男方DNA，法官認為，被告犯行明確，犯後還一意狡辯，又未與被害人和解，因此依強制性交罪判處4年10月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，被害人A女與柯男為朋友關係，前年4月間柯男載她去看夜景。A女途中突感腹痛不適，柯男帶她到醫院急診，凌晨1時33分出院後，竟未經A女同意，以公主抱方式將身體虛弱的她抱上車，載往彰化市一間汽車旅館。進入房間後，A女因不適躺臥床上，柯男竟以「幫你作法減輕疼痛」為藉口，壓在她身上，伸手撫摸胸部、親吻耳朵，性交得逞。A女不斷掙扎喊「不要」，卻因身體無力無法抵抗。隔天柯男又載A女至醫院就醫，直至A女家人與警方現身才離去。

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柯男審理時否認犯行，辯稱是對方主動提議「閃婚」，當晚僅是帶她到汽車旅館休息，自己睡沙發，期間沒有任何身體接觸。辯護人則質疑女子未當場求救、未立即報警。檢方的起訴書指出，被告論辯的核心正是「完美被害人」思維，也就是性侵被害人應該是精神崩潰、立即報案、衣衫不整、多方求救。A女無一符合此標準，所以A女是想誣陷他。

法官認為，女方私密驗出男方的DNA是鐵證，與其辯稱「無身體接觸」明顯矛盾，被害人案發後出現創傷症狀；女子事後主動向男友哭訴自責，顯非憑空捏造。

法官於判決理由中明確打破「完美被害人」的迷思，指出遭逢性侵的被害人未必皆能立即反應或對外求救。反觀被告，犯後不僅始終否認，更毫無與女子和解，其犯行已對被害人留下長期且難以平復的身心創傷，判處4年10月徒刑。

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