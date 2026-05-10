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    北市西昌街出現「超高齡」麻將館 32名賭客加起來上千歲

    2026/05/10 14:59 記者王冠仁／台北報導
    警方查扣賭具。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣賭具。（記者王冠仁翻攝）

    位在台北市西昌街上的「西昌98休閒館」，以掛羊頭賣狗肉方式，暗中經營職業賭場，在今年1月曾經被警方查緝；然而業者抓不怕，遭查緝之後繼續開門營業。警方再次接獲檢舉，前天登門逮人，一舉逮捕邱姓負責人以及32名年長賭客，這些賭客的歲數加總起來上千歲，堪稱超高齡賭場。

    北市警萬華分局指出，這家休閒館表面上讓人合法切磋牌技，實際上則是讓賭客以透過籌碼兌換現金方式，以合法棋牌社為名，暗營非法職業賭場。警方在今年1月接獲檢舉，登門查緝，逮捕40歲邱姓女負責人、員工2人和賭客，並查扣相關賭具。

    沒想到，邱女被抓後依然故我，她沒多久後就再度開張，並且以相同方式繼續違法經營麻將賭場。

    轄區警方近來再次接獲線報，警方布線蒐證，掌握相關事證後，在前天持搜索票登門查緝，在場再次逮捕邱女以及32名賭客，並查扣賭具、賭資2千多元等。

    據悉，這次落網的賭客清一色都是年長者，他們大多是在地居民，平時閒來無事，前來打牌消磨時間，想趁機順道賺一些零用錢。他們年紀偏高，32人加總起來的歲數高達1千多歲。

    警方說，邱女這次被警方再次依刑法營利供給賭博罪移送偵辦，另賭客依刑法第266條賭博罪偵辦。這家休閒館在短短數月內2度遭查緝，警方將依規定報請市府單位進行斷水斷電。

    萬華分局呼籲，此類休閒館賭場企圖以合法掩護非法規避取締，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，應立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

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