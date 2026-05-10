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    印尼籍移工實施永福橋涵管改善作業 疑濕滑未繫繩失足墜10米亡

    2026/05/10 14:16 記者陸運鋒／新北報導
    警方鑑識人員勘驗採證後，初步研判穆男失足墜落到永福橋下先撞擊垃圾車後，再墜至地面，已通報市府勞檢處等單介入調查。（記者陸運鋒翻攝）

    警方鑑識人員勘驗採證後，初步研判穆男失足墜落到永福橋下先撞擊垃圾車後，再墜至地面，已通報市府勞檢處等單介入調查。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市永和區永福橋今天（10日）上午10時許，發生一起工安意外，印尼籍穆姓移工實施自來水涵管改善作業時，疑因未繫安全繩加上涵管濕滑，導致穆男從10公尺高失足墜落至橋下，頭部重創當場失去呼吸心跳，警消趕抵將其送往醫院搶救，但仍宣告不治，至於詳細事故原因，已通報勞檢單位介入調查。

    永和警分局調查，台北自來水事業處委外包商，今上午進行永福橋水管橋設施改善工程，而印尼籍41歲穆姓移工攀爬至涵管上作業時，不慎從10公尺高涵管墜落至橋下清潔隊停車場，清潔隊人員發現後連忙報案。

    據知，警消趕抵現場時，發現穆男頭部重創，且已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，將其送往新店慈濟醫院救治，經院方急救至中午12時許仍回天乏術。

    警方鑑識人員到場勘驗採證後，初步研判穆男在施工時，涵管濕滑加上未繫安全繩導致失足，墜落到永福橋下先撞擊垃圾車再墜至地面，現場並未發現有外力介入，已排除有他殺之嫌，至於詳細事發原因，已通報市府勞檢處等單介入調查。

    印尼籍穆姓移工實施自來水涵管施工作業時，疑因未繫安全繩加上濕滑，導致穆男從10公尺高涵管墜落至橋下，當場失去呼吸心跳，經醫院搶救仍宣告不治。（記者陸運鋒翻攝）

    印尼籍穆姓移工實施自來水涵管施工作業時，疑因未繫安全繩加上濕滑，導致穆男從10公尺高涵管墜落至橋下，當場失去呼吸心跳，經醫院搶救仍宣告不治。（記者陸運鋒翻攝）

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