疑疏忽致幼童亡 法院裁定全面停止父母親權

新竹縣政府評估認死亡幼童的父母有疏忽照顧之虞，緊急安置家中另名有特殊病症的孩子，並聲請停止其父母親權，獲新竹地院核准裁定。（記者廖雪茹攝）

新竹某醫療院所2023年11月收治1名幼童，到院前明顯死亡，且外型嚴重營養不良，後腦還有傷口；新竹縣政府接獲通報後評估，認幼童父母有疏忽照顧之虞，緊急安置家中另名有特殊病症的孩子，並聲請停止其父母親權。新竹地方法院審理後，裁定全面停止這對父母的親權，並選定新竹縣政府擔任監護人。

判決書指出，新竹縣政府接獲醫院通報後調查，幼童平時主要由父母照顧，但父母對於幼童的受傷及死亡原因說詞反覆不一，縣府評估父母有疏忽照顧之虞，列為重大兒少保護案件，考量家戶內其他手足也面臨高度風險，遂緊急安置其他3名子女，其中1名因患有疑似水腦及頭圍過大等特殊病症，需高度密集的醫療照顧，延長安置。

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判決書指出，在該名特殊病症孩童安置期間，竹縣府提供多項家庭處遇措施，但父母整體配合度差，經常未依約出席或消極應對，工作狀態不穩，經濟仰賴他人，居住環境長期髒亂不堪，並飼養多種寵物，經縣府多次衛教與資源連結仍未改善。

該對父母未展現主動參與醫療照顧及決策的具體作為，對於親情維繫及親子互動成效不彰，與特殊病症孩童之間難以建立安全依附關係，因此竹縣府評估2人的親職能力差，無法提供孩子基本的食衣住行醫療等照顧。此外，另2名子女目前仍仰賴其他親屬照顧及扶養，已無其他合適照顧或監護人選。

最後，竹縣府兒少保護重大決策會議決議，依兒童及少年福利與權益保障法第71條規定，聲請停止該對父母對於特殊病症孩童的全部親權。

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