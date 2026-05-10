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    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突 快打警力壓制3男送辦

    2026/05/10 14:04 記者李容萍／桃園報導
    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（警方提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（警方提供）

    桃園市中壢區新生路一家KTV包廂，昨（9）日晚上發生酒後糾紛鬧事案，中壢警分局中壢派出所晚上9時30分許接獲報案，立即啟動快打警力趕赴現場處理、壓制，將滋事3人依刑法妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    中壢派出所副所長許嘉儒今日說，昨晚獲報在新生路KTV包廂內有民眾糾紛，立即派員到場，經了解，現場為友人舉辦慶生活動，19歲高男、范男、詹男等3人酒後與友人口角，進而肢體衝突，警方到場時相關人等正搭乘電梯下樓準備離開，立即以優勢警力守在電梯門，將涉案人等控制、查證身分後帶回，由於對方尚未提出告訴，全案依聚眾鬥毆罪嫌依法偵辦。

    中壢警分局林鼎泰強調，民眾聚會飲酒應注意自身情緒及言行，切勿因一時衝動引發衝突，警方對於任何暴力滋事情事，均將依法究辦，以維護社會秩序與民眾安全。

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（宏偉車行李先生提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（宏偉車行李先生提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（宏偉車行李先生提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（宏偉車行李先生提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（警方提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（警方提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（警方提供）

    好友中壢KTV包廂慶生酒後翻臉爆衝突，快打警力壓制3男送辦。（警方提供）

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