宜蘭LEXUS車主欠5萬7千元罰款被查封 使用人急辦分期保車

宜蘭LEXUS曹姓車主，積欠5萬7000餘元交通罰鍰，車子停在羅東路邊停車格時被查封。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

宜蘭縣一輛LEXUS（凌志）豪車曹姓車主，積欠26筆交通罰鍰共5萬7000餘元未繳納，車子停在羅東鎮路邊停車格時，法務部行政執行署宜蘭分署獲報派員查封，豪車使用人曹姓車主親友聞訊後馬上辦理分期付款，才免於被拖吊。

行政執行署宜蘭分署與宜蘭監理站、宜蘭縣政府合作，運用路邊停車格收費資訊追查車輛，若有欠繳交通罰鍰車輛停放停車格，就會通報宜蘭分署評估是否現場執行。

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行政執行署宜蘭分署主任行政執行官鄧順生今天（10日）指出，宜蘭分署本月6日透過通報，在羅東鎮興東路停車格發現欠繳交通罰鍰曹男的車輛，經查是2014年出廠的LEXUS，共積欠5萬7000餘元，被宜蘭監理站移送宜蘭分署執行，宜蘭分署屢次通知他處理欠款事宜，但曹均未到場。

宜蘭分署查獲曹男的LEXUS後，聯繫當事人處理，循線查出這輛車借給外甥女，外甥女抵達執行現場時指稱，車子現由她的友人使用，執行官告知，若未繳納交通罰鍰，LEXUS將被查封，曹姓車主外甥女友人隨即出面辦理分期，才保住車子。

宜蘭分署提醒大家，接到交通罰鍰繳款通知後，務必在期限內繳清，如有經濟困難，可聯繫主管機關說明財產狀況，尋求分期方式處理，切勿置之不理，以免得不償失。

行政執行署宜蘭分署執行官在車上貼封條。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

積欠交通罰鍰的LEXUS，是2014年出廠的豪車。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

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