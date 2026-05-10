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    「88會館」郭哲敏曾試探監控效能 高院認具逃亡意圖第五度延押2月

    2026/05/10 13:45 記者劉詠韻／台北報導
    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    涉地下匯兌、洗錢及跨境賭博等案的「88會館」負責人 郭哲敏，一審遭依違反銀行法、組織犯罪等罪判刑11年8月，目前案件由高等法院審理中。高院認定，郭男仍有逃亡之虞，且先前接受科技監控期間，曾多次試探監控效能，難以透過具保、科技監控等方式替代羈押，裁定自本月16日起第五度延長羈押2個月。

    高院裁定提到，郭哲敏涉犯銀行法非法辦理國內外匯兌業務、刑法營利提供賭博場所與聚眾賭博、組織犯罪防制條例發起及操縱犯罪組織，以及洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大。一審已判處有期徒刑11年8月，重刑也提高其逃亡動機，因此認定有羈押原因。

    高院指出，郭哲敏過去在原審獲准具保並接受科技設備監控期間，曾多次出現試探監控效能的逃亡意圖，認為單以具保、限制出境出海、科技監控或提高保證金等強制處分，仍不足以防止逃亡，若不予羈押，恐影響後續審判程序進行。因此於本月5日訊問郭哲敏，聽取檢辯雙方意見後，認定原有羈押原因及必要性依然存在，裁定自今年5月16日起，再延長羈押2個月。

    綽號「小明」的郭哲敏，早年活躍於博弈與電信產業，後憑藉敏銳的商業嗅覺轉入地下匯兌與洗錢業務，並打造位於台北大直、以奢華聞名的「88會館」。該會館不僅成為其商業版圖核心，更因曾有多名高階警官、檢察官及政商人士出入，引爆重創警界形象的「88會館風暴」。郭哲敏的經營模式高度結合科技，除傳統地下匯兌外，還透過加密貨幣（如泰達幣）及跨境博弈平台進行大規模洗錢，犯罪網絡橫跨台灣、中國、美國及東南亞，不法金流高達218億元。

    直到2022年間，檢警發動搜索前夕，郭哲敏疑似提前獲悉風聲，搭機潛逃美國，之後輾轉流竄新加坡、泰國等地。逃亡期間，他除遭檢方通緝外，更傳出因捲入鉅額資金糾紛，被黑道開出高額懸賞追緝，一度陷入黑白兩道夾擊。2023年7月，郭哲敏在泰國曼谷落網，當時雖持有柬埔寨護照，並傳出試圖砸重金疏通泰方尋求脫身，最終仍在台泰警方合作下遭強制遣返回台，結束近一年的跨國逃亡。

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