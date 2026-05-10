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    首頁 > 社會

    台中4車連環車禍 騎士遭休旅車輾壓困車底送醫不治

    2026/05/10 13:33 記者陳建志／台中報導
    台中市太平區太平路今天上午近11點時發生一起嚴重車禍，一名胡姓男騎士被壓在車底下，救出緊急送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中市太平區太平路今天上午近11點時發生一起嚴重車禍，一名胡姓男騎士被壓在車底下，救出緊急送醫仍不治。（記者陳建志翻攝）

    台中市太平區太平路今天上午近11點時，發生一起嚴重車禍，一名年約12歲女童正要騎腳踏車出門，卻和一名胡姓（49歲）男騎士撞上，並波及另一名騎士，胡男倒地後，後方的一輛休旅車閃避不及，將倒地的胡男壓在車底，消防人員獲報將他救出，但現場已經沒有呼吸心跳，送醫急救仍在中午12點多宣告不治，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

    台中市消防防局今天上午10點57分接獲報案，指稱太平區太平路路695號發生車禍，有民眾受困汽車底下，立刻派遣太平、東英及赫力分隊出動6車12人，由太平分隊小隊長林智偉帶隊前往，抵達時發現1輛休旅車，還有兩輛機車和1輛自行車發生碰撞意外。

    現場發現一名胡姓男騎士（49歲）受困休旅車車下，立刻將他救出，現場已經沒有呼吸心跳，立刻將他送醫，不過仍在12點多時宣告不治，12歲女童和另一名騎士則是輕傷，至於車禍發生的原因，警方目前仍在調閱監視器釐清中。

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