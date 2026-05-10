蔡咏鍀兒子涉毆曾蔡美佐收押 母在母親節發文：也許是教育錯了

黃美蘭（左1）昨在蔡晉財送上囚車前，連喊兩聲加油，為兒子打氣。（圖由民眾提供）

前立委曾蔡美佐日前遭多名白衣男在其住家毆打，檢警連日拘提逾20名涉案人士，其中一名為朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財，雲林地院9日傍晚裁定羈押禁見。蔡晉財母親、北港鎮代主席黃美蘭今（10）日母親節早上臉書發文感嘆也自責，更想親口跟兒子說聲「對不起。也許是媽媽教育錯了。」

7日凌晨4點多，將滿81歲的曾蔡美佐在北港大同路的住家，遭多名白衣男毆打，她與兒子、親友共6人在此次事件中掛彩，曾蔡美佐也因推擠中摔倒住院，事後其家屬指控蔡晉財也涉案。連日雲林縣檢警，依照事發當時的各個監視器比對，共拘提21人到案，經檢察官複訊後有5人遭羈押，其中便包含蔡晉財。

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據了解，昨傍晚蔡晉財被送上囚車移送看守所前，黃美蘭忍不住流下眼淚，在兒子上車前，黃美蘭喊出兩聲「加油、加油」，蔡晉財雖臉無表情，但聽到母親加油聲，仍微微點頭後步上車被送走。

今天適逢母親節，黃美蘭也在網路上發出長文表達心情。她先表示，「今天是母親節，本想和大家分享受幸福，卻在這幾天承受身為母親最深的煎熬與自責，昨天審判後想親口跟兒子說聲對不起，也許是媽媽教育錯了.....」。

文中黃美蘭字字句句說出為人母的沉重心情，文中她更指出，「我不求誰理解，只希望天下的父母，都能多一點時間陪伴孩子；也希望每一個孩子，都能被這個世界溫柔對待。祝福天下所有媽媽，母親節平安」。這篇文章也令不少民眾、網友紛紛留言為她加油。

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