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    違規過馬路被公審 阿嬤冒險竟是這原因…

    2026/05/10 12:56 記者歐素美／台中報導
    一位阿嬤在大甲區經國路違規穿越馬路，引發網友討論。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

    一位阿嬤在大甲區經國路違規穿越馬路，引發網友討論。（擷取自臉書「我愛大甲2」）

    一名阿嬤昨天下午在台中市大甲區經國路涉嫌違規穿越馬路，過程被轎車行車記錄器拍下，民眾將影像PO上臉書社群「我愛大甲2」 ，提醒阿嬤下次要走斑馬線過馬路；網友看到影像質疑阿嬤是移動式神主牌；一名網友則貼文回應表示，阿嬤家人住院她急送健保卡到醫院，請體諒長者焦急的心，停止謾罵。

    一名民眾在臉書社群「我愛大甲2」 PO出行車紀錄器影像指出，昨天下午4點多開車經大甲區經國路，停等紅燈要左轉興安路，待左轉燈亮，他緩慢往開前時，一名阿嬤從一旁走到他轎車前，跨越安全島，幸未撞上對方。

    民眾表示，阿嬤違規跨越地點旁5公尺就有行人穿越線（斑馬線），貼文提醒「誰家的阿嬤，下次要走斑馬線，拜託，不是這樣領紅包的啦」。

    該貼文引發網友討論，許多人說這種違規過馬路情形常見，如果不小心被車撞，車主很倒楣；還有網友形容這種行為像移動式神主牌；一名網友留言說，阿嬤的家人住院，她急著送健保卡到醫院，對面是大甲光田醫院，呼籲網友停止謾罵，體諒老人家急過馬路看家人的心情。

    PO文的民眾則回應，他只是提醒阿嬤走到旁邊斑馬線過馬路，這樣會很難嗎？如果撞到阿嬤，他是否很倒楣。

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