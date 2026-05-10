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    台北圓山花博園區週末夜傳隨機攻擊 醉男勒脖逃逸警鎖定身分

    2026/05/10 12:34 記者姚岳宏／新北報導
    楊男報警稱遭不認識的白衣男子掐脖攻擊。（記者姚岳宏翻攝）

    楊男報警稱遭不認識的白衣男子掐脖攻擊。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市圓山花博園區今凌晨發生酒後攻擊事件，32歲楊姓男子與朋友行經園區時，突遭1名不認識、酒醉的白衣男子徒手勒掐頸部，涉案男子與同夥隨後分頭逃逸，楊男友人在後追趕時，撿到對方同夥離去時掉落的錢包，隨後帶著錢包前往中山警分局圓山派出所報案提告，警方表示已掌握特定犯嫌身分，正調閱監視器全力追緝中。

    被害人朋友事後上網發文尋找目擊者，指出案件發生在凌晨2點多，當時一行人在圓山附近，突然遭喝醉的白衣男子亂掐脖子，對方與2名同夥犯案後隨即逃走，追趕過程中，其中1同夥錢包不慎掉落在路上，被害人一方雖然出聲提醒對方錢包掉了，兩人卻直接轉彎跑離現場。

    被害人友人氣憤批「台灣沒有法治了嗎？喝醉酒就是大爺？」強調被害人目前已驗傷並提出傷害告訴，呼籲該白衣男子主動出面道歉賠償，否則直接法院見。

    中山警分局圓山派出所證實，10日凌晨3點多接獲報案，隨即派員前往查處，由於被害人提供現場拾獲的錢包作為證據，警方目前已掌握部分特定犯嫌的身分，將持續擴大調閱周邊監視器以釐清案情經過，並通知犯嫌到案說明。警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件絕對嚴辦到底，決不寬貸。

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