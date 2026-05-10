控警政署長張榮興兒子打人、淋熱湯 慣竊失風先判4月

台中賴姓男子行竊失風，遭警政署長張榮興兒子毆打、淋熱湯提告，目前仍在審理中，不過賴男行竊部分，已依竊盜未遂罪，判處有期徒刑4月。（記者陳建志攝）

警政署長張榮興兒子在台中美村路經營的火鍋店，去年4月遭一名賴姓竊賊潛入行竊，張男接獲保全警報和洪姓友人趕回店裡，卻涉嫌持球棒毆打，還拿熱湯淋賴雙手，造成他全身多處受傷報警提告，檢方依傷害、強制罪起訴，全案目前在台中地院審理中，不過賴男行竊的部分，台中地院已依竊盜未遂罪，判處4月徒刑，可易科罰金。

這起竊案發生在去年4月11日凌晨3點多，賴姓竊嫌潛入台中美村路警政署長張榮興兒子經營的火鍋店，張男接獲解除保全通知，開車載洪姓友人趕回店內，當場撞見賴男在行竊，洪男徒手、張男則持球棒毆打賴，還以熱湯燙賴男雙手，並限制賴男行動，直到凌晨5點多才讓他離開。

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賴姓竊嫌，隨後在當天凌晨5點34分前往轄區派出所報案，發現有手部、足部、顏部燒燙傷，右臂、腹部、臉部瘀傷。台中地檢署依，依傷害、強制罪將兩人起訴。

台中地院審理時，張、洪兩人就強制罪部分改口認罪，傷害罪部分則已經和賴男和解撤告，辯護人稱，本案是因經營的火鍋店遭竊，張男因一時氣憤才有不當言行，因雙方已和解，希望能給予宣告緩刑，目前仍在審理中。

不過賴嫌行竊失風的部分，台中地院審理時，審酌賴嫌2021年到2024年間，已有多次行竊紀錄，素行不佳，但考量已坦承犯行，且未竊得物品，依竊盜未遂罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，可上訴。

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