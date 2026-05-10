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    桃園台66線行車糾紛爆高球桿砸窗 他PO網急尋目擊影像

    2026/05/10 12:41 記者李容萍／桃園報導
    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

    桃園市台66線快速道路平鎮路段昨（9）日下午發生行車糾紛事件。一名30歲駕駛豐田轎車的梁姓男子於社群平台「Threads」發文求助，指控行經台66線西向24.5公里處時，被50歲楊姓男子攔車並持高爾夫球桿砸碎車窗。轄區平鎮警分局獲報初步調查發現，事發路段不僅無公家監視器，且雙方車輛竟皆未裝設行車紀錄器，導致案情陷入「各說各話」的調查困境。

    平鎮派出所副所長林明信今日表示，這起糾紛發生於昨日下午2時18分許。初步調查，梁男與楊男在行駛過程中，皆主張對方車輛侵入自己車道，進而爆發口角與肢體衝突。楊男疑因情緒失控，憤而持高爾夫球桿下車，猛力揮擊梁男駕駛座車窗，造成玻璃瞬間粉碎。

    由於事發現場為快速道路，缺乏路側監視器，加上關鍵的兩造車輛皆無行車紀錄器影像可供佐證，警方目前僅能針對毀損部分進行處理。為了釐清究竟是誰先「切車」挑釁導致後續暴力，被害人梁男特別在網路上發布影片，懇請當時路過的民眾能伸出援手。

    平鎮警方呼籲，用路人遇行車糾紛應理性解決，暴力砸窗已涉及刑事責任。同時提醒當日下午行經大溪往中壢、平鎮方向（西向約24.5K）的駕駛人，若行車紀錄器有錄到雙方超車、爭道或攔車的關鍵畫面，請主動與警方或被害人聯繫，協助還原事實真相。

    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

    梁姓男子行駛台66線爆行車糾紛遭球桿男攔車砸窗，警方到場蒐證。（警方提供）

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