台南研醫明醫美診所疑爆針孔偷拍 院長30萬交保

南市衛生局稽查人員在南市中西區研醫明醫美診所查獲一疑似針孔攝影機的設備。（南市衛生局提供）

首次上稿 05-10 12:43

更新時間 05-10 13:32

台南市衛生局對全市醫美診所展開專案稽查，9日在中西區的研醫明醫美診所查獲1個疑似針孔攝影設備；警方傳訊診所吳姓院長與劉姓女店長，依妨害秘密罪嫌偵辦。檢方複訊後分別諭知吳院長30萬元交保、劉店長5萬元交保。

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台南市衛生局9日稽查中西區永華路一段的研醫明醫美診所，在美容室天花板偵煙器內找到1個疑似針孔攝影設備。

衛生局依程序封存現場並通報轄區警方與台南地檢署，警方在9日下午通知研醫明診所的吳姓院長與劉姓店長兩人到案說明，訊後並依妨害秘密罪嫌將吳、劉兩人移送檢方偵辦。檢方於9日晚間複訊後先諭知劉店長5萬元交保；吳院長則是在今天獲得30萬元交保。

據了解，台南中西區研醫明診所涉裝針孔設備情事，轄區分局至今尚未接獲民眾報案有受害情形，如曾到該研醫明診所就診的民眾覺得可能有身體隱私受偷拍侵害之虞的問題，可向台南市第二警分局報案；檢警專案小組也將對蒐得的相關物證進行解析，再做後續偵辦。

南市衛生局稽查人員在南市中西區研醫明醫美診所查獲一疑似針孔攝影機的設備。（南市衛生局提供）

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