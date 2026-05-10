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    台3線獅潭段傳巨響！移工騎車突迴轉 直行重機閃避不及撞噴2傷

    2026/05/10 12:47 記者蔡政珉／苗栗報導
    台3線獅潭段發生車禍，一名移工騎機車突然迴轉，直行重機閃避不及撞噴，造成2人受傷。（民眾提供）

    台3線獅潭段發生車禍，一名移工騎機車突然迴轉，直行重機閃避不及撞噴，造成2人受傷。（民眾提供）

    一名越南籍男子23歲陶姓男移工今天早上8點多騎乘機車行經台3線南下120公里處、苗栗縣獅潭鄉路段時，陶男因在南下車道突然欲迴轉往北，導致北上直行的大型重機閃避不及，雙方在路中央發生猛烈撞擊，兩名騎士均倒地受傷送醫。

    大湖警方指出，陶姓男子於上午8點左右騎車沿台3線南下行駛，準備在事故地點迴轉切入北上車道，卻與當時正往北行駛、由25歲賴男所騎乘的紅牌重機發生碰撞，劇烈撞擊力道讓現場零件碎裂一地，警消獲報後迅速抵達現場進行交通管制並協助傷者送醫。

    大湖警方初步調查，雙方駕駛經檢驗後均無酒精反應，已排除酒駕肇事，目前警方正持續調閱周邊監視器及行車紀錄器影像，以進一步釐清詳細的肇事原因與責任歸屬。

    大湖分局特別提醒，台3線獅潭路段彎道眾多，是著名的事故熱點。警方呼籲用路人，假日行經該路段務必保持高度專注力，與前後車維持安全距離，且應嚴格遵守交通法規，切勿隨意違規迴轉，以維護自身及他人用路安全。

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