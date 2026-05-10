光澤醫美偷拍IT部5人重金交保 檢警不排除借訊高階主管

光澤診所被檢警查獲涉及診間偷拍案，被害人甚至包括未成年人，檢警移送7人，法院裁定店經理陳志敏、總部IT主管唐詠傑羈押，徐姓等五名IT人員，今天凌晨都重金交保。（資料照）

連鎖醫美「愛爾麗」、「光澤」先後傳出在診間偷拍，新北檢警搜索轄區5家光澤分店，其中在3家分店天花板查扣疑似連接至鏡頭的可疑線路及硬碟，帶回店經理陳志敏等三人釐清案情，檢警9日將板橋中山店經理陳志敏、總部IT設備主管唐詠傑改列被告，聲押二人獲准，至於移送的徐姓、諶姓、鄭姓、柯姓及高姓等5名IT人員涉嫌情節重大，今天凌晨都裁定50萬元重金交保。

光澤診所在全國有14家分店，新北檢警搜索轄內的五家，檢警掌握，光澤創辦人王朝輝在檢警搜索前一天前往中國上海失聯，檢警仍無法聯繫上，除考慮發布境管，由於王可能長期滯外，不排除借訊陳志敏、唐詠傑等高階主管，進一步釐清監視器安裝決策過程與目的、影像儲存位置、外流程度、涉案規模、及被害人數等。

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警方9日傍晚移送徐姓、諶姓、鄭姓、柯姓及高姓等5名IT部門員工，5人都辯稱，受上級指示做事，不清楚後續影像應用，都被處以50萬元重金交保。

法官裁定，認為板橋中山店經理陳志敏、總部IT設備主管唐詠傑有滅證、勾串及逃亡之虞，裁准收押禁見，涉及刑法無故攝錄他人性影像罪及身體隱私部位罪、、違反個人資料保護法，由於疑未成年患者受害，檢警追加兒少性剝削防制條例之拍攝兒少性影像未遂罪，四罪一併移送。

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