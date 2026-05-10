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    首頁 > 社會

    分手不甘心變恐怖追蹤 新竹男子恐嚇騷擾前女友被判刑

    2026/05/10 11:49 記者廖雪茹／新竹報導
    男子與女友分手不甘心，變恐怖追蹤涉騷擾罪，被新竹地方法院判處50日拘役。（記者廖雪茹攝）

    男子與女友分手不甘心，變恐怖追蹤涉騷擾罪，被新竹地方法院判處50日拘役。（記者廖雪茹攝）

    曾姓男子與A女短暫交往後分手，竟展開令人害怕的恐怖行徑，短短20天內，不斷地傳訊息、打電話騷擾對方，稱「不回訊息、不回電話，你每天都會有驚喜」，甚至向A女任職的公司謊稱「疑似被性侵，精神狀態不穩定」，令A女心生畏怖，新竹地方法院依跟蹤騷擾罪，對曾男判處拘役50日，得易科罰金。

    判決書指出，曾男在去年5月間認識A女，雙方短暫交往後，隨即在同月8日分手。曾男因而心生不滿，在新竹地區傳貶抑A女的訊息，或致電A女，使A女心生畏怖，影響其日常生活及社會活動。案經A女報警後，由新竹地檢署檢察官提起公訴。

    檢警調查，曾男一開始以歸還鑰匙為由，藉故至A女居處過夜。之後開始狂打電話、撥打LINE語音訊息予A女。曾男氣急敗壞，開始傳訊息稱要打電話給A女工作處，謊稱A女「疑似被人家性侵脫褲子，情緒非常不穩定」、「沒關係，我等你等到一點一點過後不回訊息、不回電話，你每天都會有驚喜」、「要這樣玩。沒關係。」、「反正我是沒差了。 我要回去關了。我無所謂」等，甚至傳訊息及身心精神科藥袋照片予A女。

    法官認，曾男與A女原為男女朋友關係，2人分手後，曾男竟違反A女意願對其反覆實施騷擾。考量曾男跟蹤騷擾手段態樣、情節輕重、持續時間長度、反覆頻率與次數，以及被害人日常生活與身心健康因此受到影響的程度，最終以曾男犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000折算壹日。

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