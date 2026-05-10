「暗夜大盜」連闖民宅、民宿 辯籌母親醫藥費、撫養4名子女

苗栗地院（資料照）

苗栗一名黃姓男子，年紀輕輕卻不思正途，去年底起化身「暗夜大盜」，連續翻牆、爬窗闖入多處民宅與民宿洗劫財物，甚至在偷走被害人金融卡後，直奔超商盜領10萬元。苗栗地院法官近期審理後，認定黃男犯下3次加重竊盜罪及1次非法由自動付款設備取財罪，合併執行有期徒刑1年4個月。

判決書指出，黃男於前年11月24日凌晨，先是翻越西湖鄉某民宿圍牆，潛入車庫搜刮自小客車內現金1000元。得手後他食髓知味，不到1小時竟又闖入另一處民宅，竊走9400元現金、身分證件及金融卡。更誇張的是，黃男隨即帶著金融卡直奔超商ATM，在短時間內接連提款5次，將被害人戶頭內的10萬元洗劫一空。

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同年12月，黃男再度侵入竹南鎮一處民宅，他宛如「蜘蛛人」般攀爬前院採光罩，再翻越二樓陽台鋁門窗入內行竊，偷走3萬元。儘管黃男事後辯稱是從大門進入，但警方現場勘查發現，二樓陽台窗台外側留有清晰指紋，經比對與黃男完全吻合，讓他無從賴帳。

黃男律師雖稱，被告是因為要籌措母親醫療費才鋌而走險，且須撫養4名子女，請求「情堪憫恕」減刑。但法官認為，黃男過去已有多次竊盜前科，僅因個人需求就翻牆爬窗侵入住宅行竊，嚴重危害治安與民眾財產安全，且至今未與被害人和解，難認有何可憐憫之處，拒絕減刑。

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