為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「暗夜大盜」連闖民宅、民宿 辯籌母親醫藥費、撫養4名子女

    2026/05/10 11:52 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗地院（資料照）

    苗栗地院（資料照）

    苗栗一名黃姓男子，年紀輕輕卻不思正途，去年底起化身「暗夜大盜」，連續翻牆、爬窗闖入多處民宅與民宿洗劫財物，甚至在偷走被害人金融卡後，直奔超商盜領10萬元。苗栗地院法官近期審理後，認定黃男犯下3次加重竊盜罪及1次非法由自動付款設備取財罪，合併執行有期徒刑1年4個月。

    判決書指出，黃男於前年11月24日凌晨，先是翻越西湖鄉某民宿圍牆，潛入車庫搜刮自小客車內現金1000元。得手後他食髓知味，不到1小時竟又闖入另一處民宅，竊走9400元現金、身分證件及金融卡。更誇張的是，黃男隨即帶著金融卡直奔超商ATM，在短時間內接連提款5次，將被害人戶頭內的10萬元洗劫一空。

    同年12月，黃男再度侵入竹南鎮一處民宅，他宛如「蜘蛛人」般攀爬前院採光罩，再翻越二樓陽台鋁門窗入內行竊，偷走3萬元。儘管黃男事後辯稱是從大門進入，但警方現場勘查發現，二樓陽台窗台外側留有清晰指紋，經比對與黃男完全吻合，讓他無從賴帳。

    黃男律師雖稱，被告是因為要籌措母親醫療費才鋌而走險，且須撫養4名子女，請求「情堪憫恕」減刑。但法官認為，黃男過去已有多次竊盜前科，僅因個人需求就翻牆爬窗侵入住宅行竊，嚴重危害治安與民眾財產安全，且至今未與被害人和解，難認有何可憐憫之處，拒絕減刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播