僅因同居人未成年女兒拿走手機 男子竟出手痛毆判拘役57日

基隆地院近日審結，認定林男觸犯成年人故意對少年犯傷害罪，判處拘役57日。（記者吳昇儒攝）

基隆一名柯姓婦人帶著14歲的女兒與男子林建華同居，去年6月18日晚間，僅因柯婦女兒拿林男的手機在房內觀看，竟引起林男不滿。林男竟動手毆打柯姓少女，造成臉、頸、大腿挫傷。3天後，少女拿到自己的手機向生父哭訴，並報警處理，將林男函送法辦。基隆地院近日審結，認定林男觸犯成年人故意對少年犯傷害罪，判處拘役57日。

檢警調查，案發當天，因柯姓少女見客廳電視遭妹妹占用，便拿起林男的手機到房間內使用。林男遍尋不到手機後，跑到房間內，發現少女正拿著他的手機，竟直接呼其巴掌，持續毆打少女，直至被害少女與其許姓生父聯繫後，前往醫院驗傷，並請校方進行通報。

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檢察官偵訊後，認定林男行為已經涉犯成年人故意對少年犯傷害罪，依法提起公訴。

面對指控，林男向法官辯稱，並沒有傷害少女，其律師更為其辯護指出，林男當時只有用手反拍少女臉頰，並未成傷；此外，少女稱案發時間為2025年6月18日，卻於兩天後才就醫，更隔了1周才報案，為何當下未立即報案？而少女母親也稱未看到少女受傷等語。

柯姓少女則向法官表示，被打、踹時沒有人看到，但身上仍有傷痕。隔兩天剛好是星期五，放學後就能取回自己的手機，就馬上跟生父聯繫，跟他哭訴自己被母親的同居人毆打，隔天就看診驗傷，但因擔心母親擔心，18日至21日之間，都沒有跟她提及此事。

柯姓少女的生父也出庭作證表示，跟女兒通話當天，有透過影像看見她脖子紅紅的，隔天就帶她驗傷，因為沒有處理過這種事情的經驗，第一時間就通報老師，隔了一周老師說要去報案，所以才去報案。

法官認為，依照少女證稱遭被告以徒手、腳踹等方式毆打致傷等情節，顯屬有據而堪採信；且林男僅因手機被拿走的管教事宜，竟傷害未成年少女，實屬不該，且犯後飾詞卸責。依兒童及少年福利與權益保障法規定，身為成年人的林男毆打未成年的柯姓少女，已經觸犯成年人故意對少年犯傷害罪，故判處拘役57日。

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