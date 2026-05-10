年近80歲齒模師私掛招牌當牙醫 違反醫師法判6月

基隆地院近日審結，認定廖翁觸犯醫師法，判處6月徒刑，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

基隆一名79歲的資深廖姓齒模師無照行醫多年，不只幫患者製作齒模、假牙，更逾越本分，幫其治療、檢查及裝置假牙的情形。前年12月，基隆市衛生局接獲陳情前往查看，發現廖翁確實違法執行醫療業務；隔年警方前往搜索，查扣設備並將他移送法辦。基隆地院近日審結，認定廖翁觸犯醫師法，判處6月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，廖翁案發當時已經79歲，且僅為齒模製造技術員，未依法取得牙醫師資格，不得擅自執行牙醫醫療相關業務，卻在住處擺設牙科治療椅、牙科器材等診療設備，並在外設置「隆安衛生署齒字第0749號」字樣的招牌，攬客為患者檢查、治療並製作固定假牙、活動假牙、印模、裝置等醫療行為。

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基隆市衛生局前年12月接獲陳情，當月底就前往該處稽查，正好碰見廖翁正在幫患者進行牙醫醫療相關業務，事後認定其恐涉犯醫師法，通報警方偵辦。

警方獲報後，於隔年10月16日前往廖翁住處搜索，當場查扣牙科治療台2組，並將他依違反醫師送辦。

檢察官調查後，認為廖翁行為已經違反醫師法中的非法執行醫療業務罪，依法提起公訴。

法官認為，廖姓被告均承認犯行，且無前科紀錄，經過此次偵審教訓，應該無再犯之虞，故依觸犯非法執行醫療業務罪，判處廖翁有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，並向公庫支付6萬元，全案仍可上訴。

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