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    首頁 > 社會

    家門口烤肉挨撞釀4傷 肇事駕駛酒測值0.72超標

    2026/05/10 11:15 記者廖雪茹／新竹報導
    王男駕駛白色轎車行經竹東上坪地區一處彎道時，突然撞上4名在住家門口烤肉的民眾，造成4人擦挫傷送醫。（新竹縣警察局提供）

    王男駕駛白色轎車行經竹東上坪地區一處彎道時，突然撞上4名在住家門口烤肉的民眾，造成4人擦挫傷送醫。（新竹縣警察局提供）

    飛來橫禍！昨天傍晚天色轉暗，新竹縣竹東鎮上坪地區突然傳來一聲巨響，22歲王姓男子駕駛白色轎車行駛一處彎道時，突然撞上4名在民宅家門口烤肉的民眾，造成4人擦挫傷送醫，其中1人緊急手術，所幸都暫無生命危險；警方對王男實施酒測，竟高達每公升0.72毫克（mg/l），民眾痛批酒醉還上路簡直是「不要命」！

    新竹縣警察局竹東分局表示，這起交通事故發生在9日晚間6點許，王姓駕駛行經上坪舊農會辦事處彎道時，撞上羅姓等4名民眾。駕駛經酒測已超過標準，經救護人員評估送醫救治。詳細肇事原因待釐清後，依相關法令辦理。

    警方指出，現場對王男進行酒精濃度測試，測得呼氣酒測值為0.72mg/l。遭撞的4名民眾，當時在民宅前烤肉，沒想到飛來橫禍，其中，60歲羅女、36歲戴男、49歲蘇男等3人分別為四肢擦挫傷，傷勢輕傷，42歲黃男緊急手術中，暫無生命危險。

    縣議員張益生表示，酒駕又造成了一件事故！被撞的族人送醫救治，願傷者都平安無事。他呼籲大家喝酒不開車、開車不喝酒！

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    王男駕駛白色轎車行經竹東上坪地區一處彎道時，突然撞上4名在住家門口烤肉的民眾，造成4人擦挫傷送醫。（新竹縣警察局提供）

    王男駕駛白色轎車行經竹東上坪地區一處彎道時，突然撞上4名在住家門口烤肉的民眾，造成4人擦挫傷送醫。（新竹縣警察局提供）

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