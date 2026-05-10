每天傳媽媽煮飯照＋叫寶貝 女以為找到真愛寄出提款卡供洗錢

蕭女寄出提款卡，害5名受害人匯入31萬元，被判無罪。（資料照）

彰化縣蕭女把自己的提款卡寄給詐騙集團，結果造成5名被害人匯入31萬元隨即被提領一空！但該案進入法院審理，法官判蕭女無罪，原來她遇上「愛情騙子」，長達半年，對方每天照三餐噓寒問暖，還傳他跟媽媽一起做飯的暖圖，蕭女以為自己遇到「真命天子」，她前後匯了207萬給對方，最後還寄出提款卡供洗錢之用。

判決書指出，蕭女遭假交友對象「MR.Chen陳世傑」以愛情攻勢迷惑，「MR.Chen陳世傑」對蕭女展開密集聊天，從日常問候、互傳照片、噓寒問暖，逐步發展成曖昧關係，甚至稱呼蕭女「雅雲寶貝」、自稱「先生」，並每天傳送母親煮飯、自己生活照，營造真實伴侶形象。

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陳世傑引誘蕭女加虛擬貨幣投資平台，並提供帳號密碼讓她測試黃金交易。蕭女最初投資2萬元，獲利1800元後深信不疑，不僅投入自身積蓄，更向親友借貸145萬元、又向銀行辦理信用貸款62萬元，前後籌措大筆資金匯出。

為「領取獲利」，蕭女在對方指示下，提供提款卡及密碼，造成5名被害人共匯入其帳戶31萬，被害人報案後，蕭女帳戶淪為警示帳戶，她向「陳世傑」求證後，對方「已讀不回」才驚覺受騙，

法院審理後認定，蕭女確實提供帳戶並轉出款項，事實明確，有LINE對話紀錄、銀行交易明細、被害人匯款資料為證。但關鍵在於「主觀犯意」，被告是否預見帳戶將作為詐欺工具、轉出款項為贓款。詐團陳世傑，長達數月的愛情攻勢建立信任，傳送大量日常生活訊息、曖昧言語，並與蕭女共同「投資」且同樣面臨「繳費」困境，甚至傳送自家門口被張貼討債紙條的照片，營造雙方同病相憐的處境。蕭女不僅自己損失慘重，還向銀行貸款、向友人借錢，顯示她深信這是真實投資與借款行為，而非幫助詐欺。因此判決無罪。

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