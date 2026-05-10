高雄男開車撞3汽機車還落跑 被逮酒測高達1.37

停放於路旁的白色轎車遭酒駕男撞擊，左前車頭被撞凹。（民眾提供）

高雄市苓雅區六合路昨（9）日傍晚 5點左右，發生轎車擦撞路旁1輛轎車，又波及2輛機車的車禍，未料，肇事駕駛未停車，反而直接將車直接開走，警方於約30分鐘後找到肇事的莊男（31歲），酒測值竟高達每公升1.37毫克，被依涉及公共危險罪送辦。

苓雅分局凱旋路所指出，昨日下午5點9分獲報六合路發生車禍，經了解，莊男駕駛轎車於六合路往西方向，從路旁駛進車道不久，即碰撞前方路邊停車的1輛轎車，雙方碰撞後又波及2輛路邊機車，雖無人受傷，但莊男肇事後卻逕自離開。

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警方循線追查，於下午5點40分在新興區尚義街查獲莊男，酒測值高達1.37嚴重超標，莊男稱是剛吃完燒酒雞上路，警方對其酒駕行為處3萬至12萬元罰鍰、吊扣車輛牌照2年，另肇事逃逸可處1000至3000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。莊男也被依公共危險罪移請高雄地檢偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

莊男開車撞上路邊停放的白色轎色，並波及2輛停放路旁的機車。（民眾提供）

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