疑爆偷拍！台南擴大醫美診所稽查 揪出「研醫明」藏針孔

衛生局查核人員加強檢視診療空間、治療室、更衣室及洗手間等具高度隱私性場所檢查。（台南市政府提供）

台南市府擴大啟動「醫美診所專案稽查行動」，9日於中西區研醫明醫美診所執行專案稽查時，於美容室天花板偵煙器內發現疑似針孔攝影設備，衛生局依程序立即封存現場並通報警察及檢方指揮偵查大隊到場處理。

近日醫美診所裝設針孔攝影機事件引發關注，台南即刻查核轄內3家愛爾麗診所，為防止醫療過程中個人隱私外洩並強化病人權益，持續擴大啟動「醫美診所專案稽查行動」，緊急採購相關偵測工具，針對醫美醫療機構及美容、美體業進行稽查。

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昨（9）日於中西區研醫明醫美診所執行專案稽查時，於美容室天花板偵煙器內發現疑似針孔攝影設備，雖現場負責人有提供病患簽名的文件，內容為「……同意諮詢過程全程錄音；……診間內僅錄音」，證明病患為知情同意，然衛生局為保障民眾就醫安心，仍要求診所立即拆除攝影設備，後續移由檢警進一步釐清。

台南市衛生局長李翠鳳指出，經查該醫美診所全國登記5家分店，其中2家在南市，衛生局當下立即協同偵查大隊同步展開查核另一家位於永康區的分店，稽查結果永康分店未查獲違規錄影設備，另已通知高雄市政府衛生局針對其他3家分店進行稽查。

李翠鳳表示，截至5月9日，衛生局已查核全市17家醫療機構及10家美容美體業者，為讓市民了解實際查核結果，衛生局已將結果完整揭示在衛生局網站首頁－醫美安心查核專區，民眾選擇醫美診所前可先上網查詢。

於美容室天花板偵煙器內發現疑似針孔攝影設備。（台南市政府提供）

即通知警方及檢方指揮稽查大隊到場，由專業單位進行採證與後續調查。（台南市政府提供）

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