台南女童遭撞離世3年 父盼5/8為改善台灣行人地獄首日

對於幼女在三年前遭撞車禍離世，余姓男子在臉書發文懷念，同時再提醒社會大眾改善交通用路安全要從大家自己做起。（取自余男臉書）

2023年5月8日上午，台南市北區成功路、忠義路口發生1對母女在行人穿越道遭左轉休旅車撞擊，造成母重傷、2歲多余姓女童身亡。這起不幸車禍引發全國重視、洗刷台灣行人地獄惡名的運動，余童父親在臉書po文說「薇薇（余童）離開我3年了，台灣交通改善了多少？看來距離目標仍有非常遠的路要走」。

余父表示，雖然台灣交通有些微的改變，但仍有許多車輛駕駛人不會停讓行人、仍有許多車輛直接違停在人行道上、每天仍有將近8人消逝在馬路上，交通仍未平權，雖然羅馬不是一天造成的，台灣的交通更不會是在短時間就能完全改善，只有我們繼續前進，才有到達的一天。

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余父透露，幾天前，有1位新竹的夥伴跟他說「5月8日是其生日」，自從3年前發生余童的不幸車禍事故後，夥伴每到這一天，就覺得很難過。他回覆夥伴說：「如果可以，希望能把5月8日這一天當作是台灣交通改善的Day 1」，這樣夥伴能比較釋懷、開心些。他不希望女兒的離世，留給大家的只有悲傷，如果真的是這樣，他寧願一個人晚上關起燈來，獨自承受即可。

對於前陣子，台南女警察鄭詠心遭撞車禍身亡的新聞引起社會大眾關注，余父說，許多人在意肇事的女大學生是否有下跪、案發後是否只關心她的愛車？更有許多人憤恨不平，他要請大家靜下心、思考幾個問題，當時，如果沒有那輛違停的大巴士校車、沒有不注意車前狀況的女大學生，他相信鄭姓女警仍在為各位守護台南的治安。

余父也請大家自己再思考一下，你自己是否也常違停？是否覺得違停一下，會怎麼樣嗎？是否也跟女大學生一樣，有近乎放任隨心所欲的用車觀念，造成自己不時的違規駕駛行為？當你為女警的車禍事故義憤填膺時，也請你先思考一下，自己是否也可能是造成這樣悲痛事件重複上演的幫兇之一？

他期許大家，為了下一代與更安全的用路環境，需要持續努力奮鬥。

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