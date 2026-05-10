厲害了！ 反詐出繪本 高雄刑事貓咪小隊成主角

高市刑大以刑事貓咪小隊為主角，推出「遊戲虛寶的陷阱」防詐繪本。（高市刑大提供）

防詐從小做起，為讓兒童與家長提升防詐意識，高雄市刑事警察大隊以自創的「刑事貓咪小隊」為主角，推出反詐繪本「遊戲虛寶的陷阱」，並捐贈圖書館，讓防詐觀念能從繪本故事中從小扎根。

「刑事貓咪小隊－遊戲虛寶的陷阱」繪本內容是以時下孩童常接觸的網路遊戲情境為主軸，透過故事化方式，提醒學童在面對「偽裝假官方網站」、「不明網路連結」等內容時，應提高警覺，避免因一時好奇或貪小便宜而落入詐騙陷阱。故事中，孩子將跟著「刑事貓咪小隊」一同抽絲剝繭、偵破案件，在充滿趣味與冒險的情節中，學習辨識詐騙手法，並陪伴貓咪小隊將企圖欺騙他人的壞蛋繩之以法。

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高市刑大指出，希望藉由繪本故事、角色陪伴及親子共讀方式，讓防詐知識變得更有趣、更容易理解，也讓孩子在閱讀過程中培養正確的網路安全觀念與自我保護能力。

為擴大犯罪預防宣導觸及面，高市刑大亦捐贈20本「刑事貓咪小隊－遊戲虛寶的陷阱」繪本給大東藝術圖書館，提供市民朋友借閱閱讀，期望透過公共圖書館平台，讓更多家庭能接觸防詐教育資源，並藉由親子共讀的過程，增進家長與孩子對網路詐騙風險的認識。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高市刑大贈送20本刑事貓咪小隊「遊戲虛寶的陷阱」防詐繪本給大東藝術圖書館，提供民眾借閱。（高市刑大提供）

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