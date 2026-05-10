為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    23歲男與11歲女發生性行為 賠180萬獲判緩刑

    2026/05/10 08:11 記者林宜樟／嘉義報導
    陳姓男子與11歲女孩發生性行為。（情境照）

    陳姓男子與11歲女孩發生性行為。（情境照）

    陳姓男子去年7月從臉書交友社團認識一名11歲女孩，在未違反女孩意願狀況下，2人進行性行為，後因女孩母親發現報警；嘉義地方法院日前判決，陳男對未滿14歲女子性交罪，考量他已賠償被害人180萬元，雙方和解，判陳男有期徒刑1年8月，緩刑3年。

    陳姓男子去年7月透過臉書交友社團認識女孩，2人透過臉書及IG聯繫聊天，陳男明知女孩年僅11歲，在8月2日下午開車到嘉義市某旅社旁停車場，2人先在後座進行口交，後來走到旅社開房，在房內陳男對女孩親嘴摸胸，進行性行為；後因女孩母親發現女兒舉止及交友狀況有異，因而報警，陳男接受偵訊時坦承犯案。

    判決書指出，陳男與女孩發生性行為時，女孩還未滿12歲，女孩曾告知陳男自己即將要上國中，顯然陳男知悉女孩年齡，仍與女孩發生性行為，影響女孩身心健康發展。

    法官考量，案發時陳男23歲，年輕氣盛，涉世未深，缺乏深思熟慮，未能克制情慾，一時衝動而犯案，並未強迫或違反女孩意願，陳男與女孩及其母親達成和解，已全數支付和解金180萬元，女孩及其母親同意不追究陳男民、刑事責任，也願意給予陳男緩刑，因此判陳男有期徒刑1年8月，緩刑3年，需提供40小時義務勞務，完成法治教育6場次。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播