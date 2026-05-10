23歲男與11歲女發生性行為 賠180萬獲判緩刑

陳姓男子與11歲女孩發生性行為。（情境照）

陳姓男子去年7月從臉書交友社團認識一名11歲女孩，在未違反女孩意願狀況下，2人進行性行為，後因女孩母親發現報警；嘉義地方法院日前判決，陳男對未滿14歲女子性交罪，考量他已賠償被害人180萬元，雙方和解，判陳男有期徒刑1年8月，緩刑3年。

陳姓男子去年7月透過臉書交友社團認識女孩，2人透過臉書及IG聯繫聊天，陳男明知女孩年僅11歲，在8月2日下午開車到嘉義市某旅社旁停車場，2人先在後座進行口交，後來走到旅社開房，在房內陳男對女孩親嘴摸胸，進行性行為；後因女孩母親發現女兒舉止及交友狀況有異，因而報警，陳男接受偵訊時坦承犯案。

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判決書指出，陳男與女孩發生性行為時，女孩還未滿12歲，女孩曾告知陳男自己即將要上國中，顯然陳男知悉女孩年齡，仍與女孩發生性行為，影響女孩身心健康發展。

法官考量，案發時陳男23歲，年輕氣盛，涉世未深，缺乏深思熟慮，未能克制情慾，一時衝動而犯案，並未強迫或違反女孩意願，陳男與女孩及其母親達成和解，已全數支付和解金180萬元，女孩及其母親同意不追究陳男民、刑事責任，也願意給予陳男緩刑，因此判陳男有期徒刑1年8月，緩刑3年，需提供40小時義務勞務，完成法治教育6場次。

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