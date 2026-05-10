幫「公司」臨櫃提款逾百萬 苗栗男辯不知是詐團遭打臉判刑

幫「公司」臨櫃領逾百萬現金，苗栗男辯不知是詐團遭法官打臉判刑。（情境照）

苗栗蕭姓男子加入詐騙集團，不僅提供個人銀行帳戶，還擔任「臨櫃車手」，幫集團領出高達120萬元的贓款。苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同詐欺取財罪判處蕭男有期徒刑1年6個月，併科罰金6萬元。

判決書指出，蕭男於2021年間與多名詐團成員串聯，先由一名楊男開車載他前往台中某出租套房商談，蕭男隨即交出提款卡及密碼。該集團隨後以「投資黃金」名義誘騙被害人。隨後蕭男在同夥指示下，至銀行臨櫃領出120萬元，並在路邊交付給成員，藉此製造金流斷點。

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蕭男在庭訊時雖坦承洗錢，卻對「三人以上共同詐欺」罪名極力否認，辯稱不清楚集團規模。法官當庭打臉指出，蕭男在犯罪過程中，至少與3名同夥有過直接接觸，且蕭男坦承，「公司」會匯錢到其帳戶，由其領出繳回公司，顯見其對集團化運作有明確認知。

法官考量蕭男曾有酒駕前科，執行完畢後5年內又故意再犯，素行非佳，且擔任車手提領巨款，嚴重破壞社會互信。判處蕭男判處有期徒刑1年6個月，併科罰金6萬元。

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