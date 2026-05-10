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    首頁 > 社會

    光澤醫美涉偷拍 5名IT員工列被告交保

    2026/05/10 00:00 記者張文川／台北報導
    光澤診所爆偷拍疑雲。（資料照，記者徐聖倫攝）

    光澤診所爆偷拍疑雲。（資料照，記者徐聖倫攝）

    光澤連鎖醫美診所涉嫌在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的監視設備，疑似偷拍病患的性影像及身體隱私部位，新北地檢署8日指揮新北市警方搜索光澤位在新北市的5家分店，稍早已聲押昨日移送的IT設備部唐姓主管、陳姓經理獲准；警方今下午再移送5名IT部門員工，檢察官晚間複訊後，將5人皆列為被告，諭令5人皆50萬元交保。

    新北板橋警分局今凌晨先帶回3名總部IT部門員工，並通知另2名IT部門員工到案，2人下午也到警局說明，警方訊後將5人分批移送新北檢，檢察官陸續偵訊後，將5人皆列被告，諭令鄭姓、徐姓、高姓、諶姓、柯姓等5名員工皆50萬元交保候傳。

    檢警8日協同衛生局人員搜索光澤診所在新北市的5家分店，搜索時間均超過8小時，其中警方在板橋中山、板橋館前與三重正義等3家分店，發覺疑有監視裝備遭拆卸的痕跡，並從診間天花板扣得疑似遭拆卸後殘留的監視器線路，另查扣辦公室電腦硬碟及會員資料。

    檢方於9日清晨先將陳姓經理、IT部門唐姓主管，由證人轉列被告，聲請羈押禁見，新北地院下午開庭，訊後認定2人有滅證、勾串證人與被告之虞，且有事實足認有逃亡之虞，裁定2人收押禁見。

    據悉，光澤創辦人王朝輝目前人在中國上海，檢警目前尚未聯繫上，不排除對其發布境管措施。

    裁定指出，光澤診所人員所涉包括4項罪名，包括：刑法之無故攝錄他人性影像罪及身體隱私部位罪、違反個人資料保護法、兒少性剝削防制條例之拍攝兒少性影像未遂等4罪。

    檢警偵辦重點除了保全影像證據，還要持續追查安裝攝錄設備的決策過程與使用目的、影像是否外流、未成年病患是否也遭偷拍，並清查犯案規模及於幾家分店、被害人數等，擴大偵辦中。

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