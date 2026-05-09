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    首頁 > 社會

    手伸進少女內衣問「可以摸一下嗎？」 彰化攀岩教練下場曝光

    2026/05/09 23:24 記者陳冠備／彰化報導
    彰化羅姓攀岩教練，伸手進入少女內衣撫摸胸部，被判處有期徒刑1年2月，情境示意。（資料照）

    彰化羅姓攀岩教練，伸手進入少女內衣撫摸胸部，被判處有期徒刑1年2月，情境示意。（資料照）

    彰化羅姓攀岩教練，假借替未成年女學生按摩肩頸之名，伸手進入對方內衣，甚至問「可以摸一下嗎？」女學生當場拒絕喊「不要」，羅男仍持續觸摸腹部與內衣，直到被害人將他推開才罷手。彰化地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判徒刑1年2月。

    判決書指出，今年3月22日下午4點多，羅男趁1名未滿18歲少女前往攀岩時，假意替對方進行後頸按摩，卻突然將雙手移往胸部位置，甚至伸進內衣撫摸胸部。

    少女當場明確表示「不要」，並試圖抗拒，但羅男仍持續觸碰其腹部，還說出「我幫妳把內衣穿好」等語，再度伸手碰觸內衣。直到少女起身將他推開，羅男才停止行為。事後少女在母親陪同下報警提告。

    檢警偵辦時，少女提供錄音檔、手繪現場圖與照片等證據，羅男在警詢時也坦承犯行。檢方認為，羅男對未滿18歲少女犯案，依《兒少法》規定加重其刑，依法提起公訴。

    彰化地院審理認為，羅男利用教練身分，違反少女意願進行猥褻行為，明顯侵害被害人性自主權，只為滿足個人性慾，行為應予嚴厲譴責。審酌羅男迄今未取得被害人原諒，也未賠償損害，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年2月。

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