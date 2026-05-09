載外籍女看護出門遇死劫 77歲翁台南追撞大貨車身亡

小貨車撞上大貨車，車頭撞爛。（民眾提供）

台南市台1線後壁區上茄苳路段昨天（8日）清晨分發生小貨車追撞大貨車事故，小貨車77歲洪姓駕史傷重不治，隨行照護的50歲外籍女看護受傷；車禍原因仍待調查釐清。

小貨車昨晨行經台1線後壁上茄苳段外側車道，撞上同向前方半聯結車車尾。大貨車黃姓駕駛查覺車身晃動了一下，車停路側下車查看，赫然發現有輛小貨車黏在後車斗，趕緊報案。

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小貨車車頭變形，1男1女受困車內。台南市消防局派遣後壁分隊、白河分隊趕往救援，救出2人送醫，小貨車洪姓駕駛傷重不治，50歲女看護有顏面骨折、腿傷等傷勢就醫中。

77歲洪男開3噸半小貨車載外籍女看護出門，一早從雲林出發，未料在後壁出車禍。

白河警分局昨天上午先是後壁區台1線發生這件小貨車死亡車禍，下午3點多172線白河虎山段又發生賴姓婦人倒垃圾被轎車撞死的死亡車禍，一天兩件A1死亡車禍，讓警方頭大，今天趕緊查勘案發路段的交通安全維護補強。

小貨車撞上大貨車鎮，黏在後車斗。（民眾提供）

大貨車停靠，駕駛下車查看發現遭小貨車追撞。（民眾提供）

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