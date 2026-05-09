南投76歲婦墜八卦山50米深谷 送醫搶救不治

蕭姓婦人墜落52公尺深谷，消防人員發現時已無呼吸心跳。（民眾提供）

南投76歲蕭姓婦人，今（9日）上午前往彰化縣田中鎮中央嶺步道附近協助農作、撿拾回收物時，疑不慎失足，跌落約52公尺深溪谷。家屬因她遲遲未返家，循線尋找驚見她倒臥谷底，連忙報警求援。警消獲報後展開繩索垂降救援，但婦人被救起時已無生命跡象，送醫搶救仍不治。

彰化縣消防局表示，事故地點位於中央嶺步道擎天崗往南約50公尺處，因地處彰化、南投交界，墜落地點不易察覺，彰化縣消防局與南投縣消防局勘查地形後決定聯手救援，下午2點多，搜救人員攜帶繩索裝備下切山谷，並出動無人機協助掌握地形與現場狀況。

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搜救人員表示，下午2時41分在約52公尺深谷底發現蕭婦，當時她已失去呼吸心跳。消防人員隨即進行吊掛作業，歷經約30分鐘，於下午3時51分將人吊掛回地面，緊急送往南投基督教醫院搶救，但仍因傷重不治。詳細墜谷原因，仍待警方調查釐清。

令人鼻酸的是，蕭婦的兒子平時擔任南投縣消防局義消志工，長年投入救援工作，未料母親卻在母親節前夕發生意外，讓親友相當不捨。

彰化縣消防隊跟南投縣消防隊合力將蕭婦吊掛救援。（民眾提供）

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