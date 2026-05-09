法院通譯兼差當車手 月賺45K被逮慘了

彰化地院依三人以上共同詐欺取財等罪，判鄭女1年5月。（記者陳冠備攝）

彰化縣鄭姓女子曾擔任司法志工、律師事務所助理，並在法院擔任葡萄牙語、西班牙語通譯，日前她為賺取每月4萬5千元報酬，竟加入詐團擔任車手，最後仍被逮。彰化地院依三人以上共同詐欺取財等罪，判鄭女1年5月徒刑。

判決書指出，鄭女去年6月間在臉書看到求職廣告，並加入詐騙集團提供的LINE群組，對方宣稱工作內容，為替公司向客戶代收現金或財物，月薪4萬5千元。同月6日，她依「李專員」指示，前往彰化縣一家超商，向遭詐團以「投資AI機器人」話術矇騙的林姓被害人，收取市價約21萬2千元的1兩7錢黃金金飾。

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面交過程，她出示手機內的電子工作證，並在詐團偽造的「AIP公開研發網」電子收據上簽名取信被害人，收走黃金後再轉交集團成員，後來被埋伏警方逮捕。鄭女落網後辯稱自己是遭「求職詐騙」，以為只是替公司代收款項，並不知道是詐團車手。

法院審理發現，鄭女在行前曾對工作合法性感到害怕，曾在對話中表示「我挺害怕的」、「我們是正當的嗎？」，甚至坦承有客戶質疑「我們好像詐騙」。

法官認為，鄭女並非涉世未深的年輕人，她自承20歲起便在加油站工作，還曾擔任法院司法志工、律師事務所行政助理，目前更是法院葡萄牙語、西班牙語通譯，具有相當社會經驗與法律相關歷練，對於工作異常之處不可能毫無所悉。但她為賺取報酬，加入詐欺集團。

法官指出，鄭女雖未親自施行詐騙話術，但負責收取、轉交贓款，是詐團運作的重要一環，仍屬共同正犯。審酌她已與被害人成立調解並分期賠償，最終依三人以上共同詐欺取財罪判處1年5月徒刑。

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