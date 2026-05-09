女子肚痛就醫後竟載到摩鐵性侵 男辯「硬不起來」遭打臉判刑4年10月

彰化柯姓男子涉嫌對女性友人性侵，卻辯稱「硬不起來」，法官發現A女事後出現明顯創傷反應，加上私密處驗出柯男DNA，認定其犯行，並依強制性交罪判刑4年10月。（資料照）

彰化柯姓男子陪女性友人（下稱A女）看夜景，期間A女提及想「閃婚」，後來A女肚子痛送急診，出院後柯男竟直接將人載往汽車旅館，誆稱可「作法」減輕傷痛，進而性侵得逞。彰化地院審理，柯男辯稱當晚「硬不起來」，但A女事後出現明顯創傷反應，甚至罹患「適應障礙症合併焦慮情緒」，加上私密處驗出柯男DNA，認定犯行成立，依強制性交罪判刑4年10月。

判決書指出，柯男曾追求A女遭婉拒，但雙方仍維持正常互動。2024年4月27日晚間，柯男在A女下班後載其看夜景，後來A女肚子痛，柯男於28日凌晨將她送急診，出院後A女表示要返回男友住處，未料柯男未經同意，將身體不適的A女以「公主抱」方式抱上車，直接載往彰化市某汽車旅館。

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進入房間後，A女因身體不適躺臥床上，柯男佯稱可「作法」減輕疼痛，隨即以手指插入其陰道，並試圖以陰莖插入，最後因「硬不起來」才罷手。28日上午，柯男又載A女前往醫院就診，後來家屬已報警尋人到場，柯男才離去。

柯男庭訊時否認犯行，辯稱A女曾提議「閃婚」，兩人更互動親密拍照，當晚只是帶她到旅館休息，自己睡沙發，雙方並無性行為。辯護人也質疑A女未當場求救、未立即報警，可能是為了向男友交代才提告。

法官審理指出，A女案發前身心正常，案後卻出現神情恍惚、不斷自責等狀況，後續前往身心科就醫，經診斷為「適應障礙症，伴隨焦慮情緒」，並接受15次心理治療，符合典型創傷反應。其次，A女私密處及內褲均驗出柯男DNA，與遭手指侵入情節吻合。再者，兩人LINE對話紀錄正常，A女並無仇怨，事後主動向男友哭訴自責，顯非憑空捏造。

最後，法官強調，性侵被害人未必會立即求救或報警，不能以「完美被害人」標準要求其反應。審酌柯男始終否認犯行、未與A女和解，且造成對方長期身心創傷，最終依強制性交罪判刑4年10月。

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