海上漁工受傷討藥遭歧視 民間募贈200急救包並呼籲入法

海上外籍漁工受傷討藥時遭受歧視，更因延誤就醫導致身體殘疾，由工會及人權組織發起募集多語急救包，並呼籲政府將其入法，保障人權及勞權。（綠色和平提供）

海上漁工面臨工作傷害，往往因無及時救援，被迫截肢甚至失明等，工會及人權組織亦調查發現，台灣船東對待外籍漁工明顯歧視，漁工受傷討藥時被迫領藥拍照，遭受辱罵、威脅等，凸顯人權意識低落；民間發起募贈200個多語急救包，提供給遠洋漁工，並公開呼籲政府看見真實需求，推動改革，將急救包入法。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，曾有漁工生病向船長求藥，卻被要求手持藥品拍照作證，令人羞辱；工會理事長也曾親見印尼漁工腳受傷，船長每次給藥都辱罵甚至威脅說：「如果藥用完了你還要，我就把你丟下海裡。」在「得海6號」漁船上，印尼漁工Mohamad手指被機器壓傷，情況緊急，但同事怕被罵不敢向船長討藥或紗布，只能收集家鄉帶來的備品幫其包紮。

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宜蘭漁工工會也發現，勞檢形式主義與資源預算錯置的嚴重問題， 勞檢與訪視僅「走馬看花」，缺失僅以「道德勸說」處理，從未開罰，又政府單位常發送牙膏、牙刷等廉價宣導品，無視漁工真正需要的急救物資。

宜蘭漁工工會與國際運輸工人聯合會（ITF）共同合作，募集200份遠洋漁工海上急救包，已準備提供漁工使用，希望透過此行動「拋磚引玉」，讓漁工在海上能隨手可得醫療保障，訴求政府應建立「標準急救包」清單及多語說明書，將急救包納入法定勞檢並具行政強制力，且急救包須置於船上公用空間，保障漁工能自主、尊嚴取用，嚴禁雇主藥權壟斷。

立法委員林月琴表示，人權與勞權不能停在岸上，職業安全更不能在出海後失效，農業部、勞動部與衛福部應建立標準清單、多語說明、強制檢查與公共空間取用機制。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，在「台美對等貿易協定」（ART）的要求下，台灣已承諾落實遠洋漁工人權與本國人一致，我們沒有理由再讓海上醫療停留在「看船長心情、看漁工運氣」的灰色地帶。

環境正義基金會台灣海洋專案主任林佑亮表示，印尼總統已在今年勞動節批准ILO（國際勞工組織）C188公約，代表不論是美歐等市場國或是漁工來源國，都將對台灣漁船上的人權及勞動條件，提出更高的要求。

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